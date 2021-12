La Semaine école-entreprise fait son retour

Faire découvrir les secteurs professionnels qui recrutent et les métiers d'avenir, permettre aux jeunes de connaître les entreprises de leur territoire. Tels sont les objectifs de ce projet organisé depuis l'an 2000. Près de 600 élèves seront concernés, pour 25 établissements, dont trois collèges. Les entreprises seront mobilisées sur la totalité du Département, avec une concentration notamment autour de Meaux et Melun. « Nous mettons cette semaine en valeur un partenariat qui occupe en réalité toute l'année. C'est un atout pour construire son projet professionnel », tient à souligner Guenaëlle Coignard, conseillère départementale. Il s'agit par ailleurs d'une mise à jour des connaissances des professeurs principaux, qui ont un rôle non négligeable dans l'orientation des collégiens et lycéens. Les secteurs phares du bassin départemental seront à l'honneur, tels l'industrie, le commerce ou encore les services.

Cette année, 60 % des actions sont des visites en entreprise et 40 % sont des interventions en classes. Ce qui démontre, selon le président Jean-Marc Sereni, « le dynamisme des entreprises adhérentes, qui acceptent d'ouvrir leurs portes aux jeunes le temps d'une journée et reviennent les années suivantes ». L'idée, c'est aussi de « toucher les jeunes avant leur choix de parcours », explique Jérôme Langlais, responsable du projet du côté de l'Education nationale.