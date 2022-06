La Semaine des quartiers consacrée à l’insertion

La Semaine des quartiers favorise les rencontres et les échanges entre les entreprises engagées en faveur de l’insertion professionnelle, les associations et les habitants des quartiers. Les activités proposées sont menées en commun avec Pôle emploi et les Missions locales. Ateliers thématiques, jobs coaching et jobs dating sont également organisés et se déroulent dans plusieurs communes.

Chelles (22 et 23 juin) : Pôle emploi propose un atelier CV, un job coaching et un job dating en partenariat avec la Communauté de communes.

Dammarie-les-Lys (22 juin) : de 13 h 30 à 17 heures, le bus Combo 77 va au-devant des publics éloignés de l'emploi. Il sera présent dans le quartier de la Plaine de Lys-Bernard de Poret. Egalement un mini-forum sur l’emploi et l’insertion à l’espace Schweitzer.

Ozoir-la-Ferrière (22 juin) : une journée pour l’entrepreneuriat est organisée par la Communauté de communes avec Pôle Emploi.

La Ferté-sous-Jouarre (23 juin) : l’entreprise de transports Transdev, en partenariat avec la Mission locale, Pôle emploi et la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays en Brie, organise une rencontre avec l’organisme de formation Promotrans pour le recrutement de chauffeurs de bus.

Lagny-sur-Marne (23 juin) : Dans le cadre de l’atelier “spécial champion“, Pôle emploi présentera la mesure Emplois francs et proposera des entretiens d’embauche.

Meaux (23 juin) : la Cité de l’emploi accueillera un job dating organisé par McDonald’s Chauconin. Un salon consacré à l’entrepreneuriat se tiendra également à l’espace Louis Aragon (à partir de 13 heures).

Melun (23 juin) : mini-forum sur l’emploi et l’insertion aura lieu à l’Ecopôle Loïc Baron et sera animé par Pôle emploi, le CIJ 77, la Mission emploi-insertion de Melun Val de Seine et Info Jeunes en collaboration avec la Cité éducative et le bus de la Réussite éducative.

Provins (23 juin) : ateliers CV et sur les Emplois francs organisés par l’agence Pole emploi. Un atelier “Booster“ se tiendra également en partenariat avec la Maison de quartier de Champbenoist.

Par ailleurs, d’autres actions se dérouleront le 27 juin à Provins en lien avec Pôle emploi (forum sur l’intérim à la Maison de quartier), le 28 juin à Meaux avec Pôle emploi et l’association du collectif Meldois (informations sur un stage de remobilisation organisé par l’établissement pour l'insertion dans l'emploi de Montry prévu du 5 au 8 juillet). Une nouvelle semaine d’action dans les quartiers sera organisée du 10 au 14 octobre.

www.mesevenementsemploi.pole-emploi.fr