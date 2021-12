La SEM du Pays de Fontainebleau soutient Lewis Industrie

Cette association s'est traduite, le 31 mars, par l'acquisition par la nouvelle foncière de la Région Île-de-France des murs de l'entreprise Lewis Industrie. Ce co-investissement va ainsi permettre au leader français de la tôlerie industrielle implanté à Nemours de pérenniser son activité et de relocaliser une dizaine d'emplois.

Présente sur le territoire depuis plus de 50 ans et comptant une soixantaine de salariée, Lewis Industrie avait fait l'objet, en mai 2019, d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 18 mois. Son plan de redressement incluait notamment la cession de la société civile immobilière (SCI), propriétaire des murs. Avec le rachat des murs et le réaménagement des loyers par les deux sociétés d'économie mixte, le tribunal de commerce de Melun a pu autoriser Lewis Industrie à poursuivre son activité. Celle-ci bénéficie aussi du soutien financier de la Communauté de Communes du Pays de Nemours.

Cette opération au profit d'une entreprise en difficulté s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de relance de la Région Île-de-France et fait de la réindustrialisation des territoires une de ses grandes priorités.