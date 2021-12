La SEM du pays de Fontainebleau remporte le trophée des EPL

Les trophées des EPL

Chaque année, la Fédération salue l’excellence des Entreprises publiques locales à travers des réalisations significatives de leur performance économique, sociale et environnementale. Les prix sont attribués à la fois par un vote du public sur internet et un jury d’experts composé de représentants d’associations d’élus, de dirigeants des collectivités locales, de la presse et des partenaires des EPL. Parmi les 20 EPL candidates, neuf ont été préselectionnées dans trois catégories : habitat et développement urbain, développement des territoires et services au public. Ingéniosité, capacité d’adaptation et réactivité figurent parmi les principaux critères de sélection.

La récompense d’une expertise

La SEM du Pays de Fontainebleau est fière d’avoir remporté ce prix qui récompense sa capacité à innover et à répondre aux enjeux locaux du territoire dans une démarche équilibrée. En effet, au travers de ce projet complexe, la SEM a su développer une offre cinématographique et de loisirs dans un délai de réalisation très court, en alliant un montage innovant et un partenariat constructif indispensable au développement culturel, économique et urbain du territoire.

Les 7 membres du jury 2015 :

François-Michel Lambert, président du jury, président de l’Institut de l’économie circulaire, député des Bouches-du-Rhône ; Philippe Aservadompoule, directeur de la Sodegis, EPL lauréate en 2014 ; Jacky Benhamou, vice-président du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales ; Guillaume Bregeras, journaliste, Les Echos ; Laetitia Boussarie, directeur de clientèles institutionnelles, Arkéa Banque ; Patrick Dubois, président de l’Association des directeurs d’EPL ; Dominique Errard, journaliste, rédacteur en chef, Le Moniteur.