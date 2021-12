La SEM du Pays de Fontainebleau récompensée pour les Halles de Villars

Chaque année, la Fédération salue l’excellence des Entreprises publiques locales à travers des réalisations significatives de leur performance économique, sociale et environnementale. Les prix sont attribués à la fois par un vote du public sur internet et un jury d’experts composé de représentants d’associations d’élus, de dirigeants des collectivités locales, de la presse et des partenaires des Epl.

Parmi les vingt Epl candidates, neuf ont été présélectionnées dans trois catégories : habitat et développement urbain, développement des territoires et services au public. Innovation, développement durable et pertinence économique figurent parmi les critères de sélection.

Cette année, le trophée 2015 des Epl du service au public a été remis par Jacques Chiron, président de la Fédération des EPL et sénateur de l’Isère, à Frédéric Valletoux, président de la SEM du Pays de Fontainebleau et maire de Fontainebleau. Pour ce dernier, « le complexe de loisirs des Halles de Villars est une opération structurante pour le développement de l’agglomération (…) à sa dimension culturelle s’ajoute un élan économique qui renforce l’attractivité d’un quartier en pleine mutation ». Un projet important apportant « la preuve qu’il faut oser, innover et créer de nouveaux modèles d’intervention publique pour trouver des solutions opérationnelles et réalistes, indispensables au développement culturel, économique et urbain du territoire».

Après 10 ans de procédures et l’échec de la réalisation d’une extension du cinéma en centre-ville, la ville de Fontainebleau et l’exploitant local ont cherché une solution pour conserver une offre culturelle cinématographique sur le territoire. La SEM du Pays de Fontainebleau a alors été sollicitée en tant qu’opérateur local au titre du développement économique et de l’aménagement pour reprendre ce dossier. Olivier Levalois, directeur général de la SEM, a été chargé de concevoir un montage technique, juridique et financier propre à réaliser ce projet dans un délai court tout en garantissant le maintien et le développement de l’offre culturelle et en conservant le contrôle public des terrains et de la structure.

Dans un contexte local complexe, la SEM par sa conception mixte a permis de maîtriser la réalisation d’un projet d’intérêt général ou la seule initiative privée ou publique s’est révélée défaillante.