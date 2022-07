La Seine-et-Marne va expérimenter l’élargissement du Pass’Sport

La Seine-et-Marne (ainsi que la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Nord et le Pas-de-Calais) va expérimenter ce Pass’Sport nouvelle formule. C’est Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, qui a annoncé cet élargissement aux 18-25 ans (sous conditions de ressources) et aux loisirs sportifs marchands (accueillant chaque année 17 millions de Français, dont 50 % de jeunes).

Une annonce saluée par l’Union Sport et Cycle, première organisation professionnelle des entreprises du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active (3 000 entreprises adhérentes, 500 marques, plus de 2 500 établissements sportifs, 80 000 salariés et 12 milliards de chiffre d’affaires cumulé).

Le Pass’Sport est un dispositif national destiné à promouvoir les activités physiques et sportives et à permettre aux jeunes de pratiquer les sports de leur choix, via une allocation de 50 euros par jeune.

Accueillant près de 40 000 étudiants boursiers de moins de 25 ans, les cinq départements retenus pour cette expérimentation, dont la Seine-et-Marne, ont été jugés les plus aptes à évaluer les modalités de ce dispositif remanié.