Prix de la créativité : le bio à l'honneur

Lauréate du « prix de l'économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne », Aminata Aw a créé Wëlibox, un site de vente en ligne de légumes prêts à l'emploi de producteurs seine-et-marnais pour des repas équilibrés et biologiques. « Au départ, j'ai constaté que manger sainement et le plus localement possible était un casse-tête », témoigne la chef d'entreprise.

Elle a donc mis en place une idée simple : manger des légumes bio de saison, frais et issus de la production locale. Les légumes sont lavés, épluchés et/ou émincés par l'Esat (Établissement et service d'aide par le travail) Les amis de Germenoys, à Vaux-le-Pénil. S'abonner permet de réduire la facture du panier hebdomadaire (le Primo de 3 kg est à 39 euros au lieu de 43 euros) et d'aider les agriculteurs à organiser leur récolte.

Ainsi, le gaspillage est fortement limité. « Cela permet de gagner du temps et d'éviter les surgelés, peu qualitatifs », souligne Aminata Aw. Wëlibox compte déjà quelque 150 préinscrits.

Le trois en un du Bio Paysan

Le prix de la Seine-et-Marne éco-attitude a été remis à Delphine Deroche, pour la création d'un lieu de consommation responsable, à Château-Landon. Relocaliser notre nourriture, manger sainement et ne plus produire de déchets, tels sont les objectifs de ce projet.

Le Bio Paysan fera donc à la fois office d'épicerie bio, de ressourcerie et de lieu de vie. Côté épicerie, il s'agira de permettre aux agriculteurs bio des environs de bénéficier d'un point de vente en vrac. « Un peu comme Aminata Aw, j'ai constaté qu'il est compliqué de se fournir en produits locaux », témoigne la lauréate. Les produits des artisans de la région seront également mis à l'honneur.

Concernant la ressourcerie, Delphine Deroche offre la possibilité de laisser des objets dont on ne se sert plus et d'en acheter d'autres à bas prix. Un atelier de réparation sera également mis en place. Enfin, l'entreprise accueillera un lieu de vie, un salon de thé, où seront organisés des ateliers, des conférences et des débats en lien avec l'écologie et la consommation durable.

« L'idée, est aussi de sensibiliser les jeunes à ces sujets », explique Dephine Deroche. La coopérative, qui compte déjà 40 sociétaires, ouvrira ses portes en juin. Les lauréats du prix de la créativité ont remporté plus de 7 500 euros. La participation est réservée aux chefs d'entreprise et porteurs de projets dont la structure, basée en Seine-et-Marne, a moins de 3 ans.

www.lebiopaysan.com et www.welibox.com