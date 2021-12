La Seine-et-Marne roule pour Apple

La nouvelle « hype » de la Hi-fi en cette fin d’année est l’enceinte sans-fil Phantom, l’objet du partenariat signé entre le géant américain Apple et cette petite entreprise fondée en 2007, mais à la solide réputation. Artistes, critiques, journalistes, on ne compte plus les témoignages dithyrambiques affichés fièrement sur le site du fabricant. D’ailleurs, avant Apple certains artistes avaient déjà craqué pour les produits haut de gamme de la start-up française. Les prix flirtent avec les 10 000 euros, mais avec la « Phantom », c’est presque le grand public qui est visé. Comptez entre 1690 et 1990 euros pour ce petit bijou.

Un an à peine après sa sortie, l’enceinte a déjà récolté plus d’une quarantaine de prix pour son design et sa technologie. Le P.-D.G., Quentin Sannié, s’est confié sur les raisons du succès de son produit phare auprès de nos confrères du journal Le Monde : « Il y a dans la Phantom le design si cher à Apple ».

Toujours d’après Le Monde, Devialet devrait vendre son enceinte comme des petits pains, 30 000 pièces en 2016, et ce n’est que le début. Une opportunité formidable pour l’emploi dans le Sud du département. L'année 2016 est annoncée par le PDG comme celle du « grand décollage. »