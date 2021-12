La Seine-et-Marne renforce son partenariat avec le Japon

Le bureau de représentation du Hyogo à Paris a proposé à Seine-et-Marne Attractivité d'accueillir sur son territoire une troupe du Théâtre de marionnettes de l'île d'Awaji (Sud du Hyogo). Cette troupe a été invitée à donner des représentations à Paris à l'occasion des « Japonismes 2 018 », dans le cadre du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France. Aussi, cinq membres de la troupe accompagnés par une délégation officielle de la Préfecture du Hyogo ont été accueillis par Sandrine Sosinski, conseillère départementale déléguée du président, en charge du rayonnement international, à Fontainebleau. Une cinquantaine d'étudiants de BTS Tourisme du Lycée François Couperin a pu découvrir l'histoire de ce Théâtre de marionnettes. Une expérience visant à permettre à ces jeunes de mieux appréhender les comportements socioculturels sur les marchés internationaux.

La délégation est ensuite partie à la rencontre de Kunihisa Goto, chef japonais du restaurant étoilé L'Axel , qui leur a exposé son histoire et son envie de se former et de travailler en France. Chacun a savouré sa cuisine, ancrée dans la gastronomie française, où les origines japonaises du chef apparaissent en touches subtiles. L'Histoire était aussi au programme avec la visite du château de Fontainebleau, véritable symbole de l'Histoire de France.

Ce partenariat existe depuis 1991, date à laquelle les premiers liens entre la préfecture du Hyogo et la Seine-et-Marne avaient été tissés.

Un programme renforcé dans quatre domaines

Seine-et-Marne Attractivité annonce consolider ce partenariat avec la préfecture du Hyogo. Concernant le volet académique, l'agence d'attractivité accueille un étudiant japonais, qui travaille sur ce partenariat, tandis que deux étudiants seine-et-marnais ont la possibilité chaque année de travailler au Japon durant trois mois. S'agissant du domaine économique, l'agence accompagne les entreprises qui souhaitent s'internationaliser, notamment au Japon. Elle favorise aussi l'installation d'investisseurs étrangers, tels le groupe Iris Ohyama, qui s'est implantée à Lieusaint. Enfin, le volet touristique et culturel sera renforcé avec de nouveaux développements prévus concernant le tourisme industriel, afin de reconquérir selon l'agence « cette clientèle qui a moins programmé la France depuis les attentats de 2015 ».