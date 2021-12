La Seine-et-Marne récompensée pour sa coopération avec la Chine

Invités par le ministère des Affaires étrangères et Cités Unies France, réseau de collectivités actives à l'international, les élus seine-et-marnais sont venus témoigner des bonnes relations que le Département entretient avec la Chine et du dynamisme de cette coopération de projets.

En effet, cinq mois après leur première visite de la ville de Pengzhou et du village touristique de Bailu ayant conduit à la signature d'accords pour la création de sites de représentation pour la Seine-et-Marne, la mise en œuvre est déjà bien avancée. Les élus ont mené sur place des réunions de travail le 28 octobre pour assurer la promotion touristique et le développement culturel. Ils ont également visité les locaux de 650 m² mis à leur disposition à Pengzhou pour l'installation d'un show room où seront prochainement exposés et exportés les produits seine-et-marnais (textile, mode et ameublement).

Ils se sont ensuite rendus à Chengdu les 29 et 30 octobre, pour assister aux Rencontres franco-chinoises. Lors d'une cérémonie officielle, la Seine-et-Marne a reçu un Prix de la coopération décentralisée, en présence de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du développement international, et de JI Bingxuan, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine.

« La présence du Département en Chine à travers notamment l'implantation permanente d'un pavillon à Pengzhou permettra d'offrir de véritables perspectives de développement aux entreprises de notre territoire », ce dont s'est réjoui Jean-Jacques Barbaux.