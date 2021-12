La Seine-et-Marne recherche ses agriculteurs de demain

C'est une opération séduction que Julien Denormandie a décidé de lancer depuis le 1er juillet. Le ministre de l'Agriculture (ainsi que sa collègue de la Mer) cherche à attirer les agriculteurs et les pêcheurs de demain à travers une campagne intitulée « Entrepreneurs du vivant » et initiée dans le cadre du plan « France Relance ».

Pour cela, des clips, diffusés à la télévision et sur les réseaux sociaux, ont été réalisés et une plateforme a été créée. Le but est de redynamiser l'attractivité des différents métiers liés notamment au monde agricole. Il y a, en effet, de moins en moins d'agriculteurs en France. La Seine-et-Marne n'échappe pas à cette érosion. En l'espace de dix ans, selon les récents chiffres publiés par l'Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE), le département a perdu 626 exploitants agricoles. Leur nombre est ainsi passé de 2 961 à 2 335. Ces clips donnent notamment la parole à de jeunes exploitants qui jouent le rôle d'ambassadeurs.

Renseignements : www.agriculture.gouv.fr/entrepreneurs-du-vivant.