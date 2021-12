La Seine-et-Marne les pieds dans l'eau

La Seine-et-Marne a été placée en « vigilance rouge » en raison du risque de crue du Loing. Selon Météo-France, il s’agirait d’une crue exceptionnelle, plus importante que celle de 1910. L’Ile-de-France s’est en effet préparée à cette crue centennale en mars 2016 en réalisant des opérations de simulation de sauvetage avec le programme EU Sequana. Elle les met désormais en application.

Des centaines de personnes ont été évacuées dans tout le département. Un dispositif exceptionnel a été mis en place à Melun, où plan de sauvegarde a permis d’évacuer les habitants piégés par les inondations. Toutes les personnes impactées par la montée des eaux ou rencontrant des difficultés, peuvent se rendre à l’Espace Saint-Jean, afin d'être prises en charge par la municipalité. Une personne du service juridique de la commune est également sur place pour conseiller les sinistrés qui veulent notamment se faire indemniser.

Des écoles, collèges et lycées ont également été fermés mercredi 1erjuin dans une cinquantaine de communes du département comme à Coulommiers. Le centre de Nemours était coupé en deux par la montée des eaux et les habitants du centre ont été évacués. Les services publics de Moret-sur-Loing ont prévenu les riverains et leur ont demandé d’enlever leur voiture des garages et de monter leurs meubles ou objets de valeurs à l’étage.

La préfecture de Seine-et-Marne annonce d’autres inondations très importantes dans des zones rarement inondées. Elle avertit aussi sur les coupures d’électricité qui peuvent avoir lieu prochainement. Elle conseille d’éviter tout déplacement dans le département.