La Seine-et-Marne honore ses sportifs

Avec cette cérémonie, le Département a souhaité mettre à l'honneur des sportifs qui ont « brillé en 2018 sur les podiums européens et mondiaux ». Ces athlètes de haut niveau portent en effet « haut les valeurs du sport et les couleurs de Seine-et-Marne ». Cette valorisation des sportifs est aussi un appel aux délégations étrangères qui pourraient venir s'entraîner en Seine-et-Marne pour des JO de Paris 2024.

Les sportifs notamment salués : Morgan Cipres, champion d'Europe 2019 de patinage en couple ; Morhad Amdouni, champion d'Europe d'athlétisme du 10 000 m et médaille de bronze au 5000 m ; Rénelle Lamote, vice-championne d'Europe d'athlétisme sur 800 m ; Jason Bedry, champion d'Europe de course d'orientation ; Vincent Delahaye, champion du monde et d'Europe junior de canoé-kayak ; Jason Picaud, champion d'Europe junior de tir sportif ; Marine Boyer, vice-championne d'Europe de gymnastique.

Des prix “coup de cœur” ont aussi été décernés à des sportifs qui n'ont pas figuré sur les podiums européens ou mondiaux, pour saluer « leurs performances, leur abnégation et leur engagement ». Ces prix ont notamment été décernés à Laure et Charlotte Tremble, qui représenteront la France aux épreuves de natation synchronisée lors des prochains JO de Tokyo ; Manon Léonard, qui s'est qualifiée pour le tableau final junior du tournoi de tennis de Roland Garros ; Loïs Lau, 10e au classement national dame de golf à seulement 16 ans et Franck Chappard, champion de France de karting.