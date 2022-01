La Seine-et-Marne gagne plus de 9 000 habitants par an

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient d’annoncer les résultats du dernier recensement de la population française. Bonne nouvelle pour la Seine-et-Marne :

elle attire et accueille de plus en plus de monde. Selon l’Insee, le 77 est même le département francilien qui parvient le mieux à conserver ses habitants. En effet, pour la période 2013-2019 (tout comme pour les départements voisins de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise), son solde migratoire s’est révélé le moins négatif de toute la région Île-de-France (- 0,1 %). La population seine-et-marnaise s’accroît ainsi de plus de 9 000 habitants par an. Une donnée qui ne fait que confirmer la bonne santé démographique du département, qui avait déjà connu la même dynamique durant la période 2008-2013.

Toujours selon les estimations de l’Insee, si les tendances démographiques récentes se maintiennent en l’état, la population de la Seine-et-Marne continuera d’augmenter régulièrement jusqu’en 2050, pour atteindre 1 659 600 d’habitants. Au-delà de cette nouvelle réjouissante constituée par la croissance régulière de sa population, le département est celui qui dénombre le moins de migrations d’Île-de-France.

On peut observer le même phénomène de croissance avec les communes. A noter que le top 5 des villes les plus peuplées reste le même. En effet, Meaux conserve son leadership avec 56 229 habitants devant Chelles (55 448), Melun (41 139), Pontault-Combault (37 825) et Savigny-le-Temple (30 212).

Pour ce qui est des territoires, c’est Val d’Europe Agglomération qui affiche la plus grande variation annuelle moyenne de la population du département et même d’Île-de-France (+ 1,9 %). Une preuve, s’il en était besoin, que la croissance démographique demeure forte à l’ouest de la Seine-et-Marne et plus particulièrement autour du bassin de Marne-la-Vallée. En revanche, la mauvaise nouvelle est venue de la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing. Celle-ci est, en effet, la deuxième d’Île-de-France (derrière Paris,

- 0,6 %) à avoir été la plus désertée entre 2013 et 2019 (- 0,5 %).