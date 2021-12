La Seine-et-Marne fête à nouveau son patrimoine

Pour la 2e année consécutive, le Département souhaite mettre l'accent durant trois week-ends successifs sur « plusieurs pépites patrimoniales ». Il a prévu pour cette année une programmation « plus dense, plus variées et plus festive », avec « davantage de spectacles dans des sites naturels, des performances artistiques plus surprenantes et des lieux encore plus étonnants ».

Ces lieux accueilleront de nombreuses animations dédiées à toute la famille.

Le grand public pourra découvrir ou redécouvrir de manière insolite des sites souvent méconnus, dont certains ouvriront exceptionnellement leurs portes. En plus des grands spectacles, de nombreuses animations seront proposées : balades contées de jour comme de nuit, visites guidées, ludiques ou insolites, démonstrations de métiers d'art, jeux…

Outre les cinq sites participants de 2018 (Blandy-les-Tours, Brie-Comte-Robert, Larchant, Jossigny et Longueville), le public pourra découvrir le patrimoine des villes de Montceaux-les-Meaux, Saint-Loup-de-Naud, et Moret-Loing-et-Orvanne. Le moment fort donnera l'occasion à Karol Beffa, pianiste, improvisateur et professeur primé aux Victoires 2018 de la musique classique, d'improviser la bande-son d'un film muet des années 1920, lors d'un ciné-concert organisé dans le Château Royal de Montceaux-les-Meaux, le 12 juillet.

En guise d'avant-goût, des photos d'Isabel Tabellion, illustrant des lieux du patrimoine et des paysages seine-et-marnais, sont présentées dans le hall de l'Hôtel du Département, à Melun, jusqu'au 21 juin, de 8 h à 18 h (entrée libre). Ces compositions subtilement retravaillées se situent entre réel et imaginaire.