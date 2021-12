La Seine-et-Marne

L'organisation des Jeux olympiques en 2024 reviendra à la ville de Paris, 100 ans après leur première édition dans la capitale. Le Département salue cette « excellente nouvelle » et se dit « particulièrement fier et heureux pour la commune de Vaires-sur-Marne où se dérouleront les épreuves de canoë-kayak et d'aviron ».

Les élus estiment que l'événement sera l'occasion de « faire valoir les nombreux atouts du 77 » et de « démontrer sa capacité à accueillir des événements d'envergure ». Des sites tels que le Grand Parquet de Fontainebleau, des piscines ou des gymnases pourraient être utilisés par les équipes pour leurs entraînements.

Cette « dynamique olympique rejaillira sur de multiples initiatives organisées sur le territoire », Jean-Jacques Barbaux ayant pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs locaux et de « porter des projets ambitieux » afin de tirer pleinement profit des retombées économiques liées à l'événement.