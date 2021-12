La Seine-et-Marne confirme sa vigueur entrepreneuriale

La sinistralité des entreprises est également bien orientée dans le département (- 3,9 % en glissement annuel). Quant à l'emploi salarié, il a continué de progresser entre juin et septembre 2019, mais a marqué un ralentissement (création nette de 480 postes, soit une hausse de 0,1 % sur un an). En revanche, le taux de chômage a subi une légère hausse (+ 0,1 point) pour s'établir à 7 % de la population active. Au final, la contraction des surfaces de locaux autorisées et mises en chantier constitue le seul point de vigilance.

Le détail des chiffres

Au 3e trimestre 2019, 4 057 entreprises ont été créées en Seine-et-Marne. Fort d'un rythme de progression toujours aussi élevé (+ 27,7 % sur un an), le département reste le plus dynamique d'Ile-de-France, juste devant l'Essonne (+ 27,5 %). Ce développement soutenu de l'entrepreneuriat est lié au succès rencontré par les micro-entrepreneurs, dont les immatriculations sont restées particulièrement dynamiques en Seine-et-Marne (+ 34,5 % sur un an contre + 17,9 % au plan régional).

En Seine-et-Marne, le nombre d'entreprises défaillantes s'est élevé à 220 au 3e trimestre 2019, soit un peu moins qu'un an plus tôt (229). Le département a ainsi affiché un recul de 3,9 % sur un an dans un contexte régional également favorable (- 8,8 %). En effet, la sinistralité des entreprises franciliennes s'est améliorée dans tous les départements à l'exception de Paris (+ 2%).