La Seine-et-Marne au rendez-vous des championnats d'Europe

Les félicitations sont ainsi de rigueur à l'adresse de la jeune Marine Boyer, du club Meaux Gymnastique, qui est devenue vice-championne d'Europe par équipe et médaille de bronze à la poutre en individuel.

Un grand bravo à Mohrad Amdouni, licencié au Val d'Europe Athlétisme, qui a été sacré champion d'Europe du

10 000 m, et à Rénelle Lamote, licenciée au Fontainebleau Athlé Sud 77, qui a remporté une belle médaille d'argent au 800 m.

Nous adressons aussi tous nos compliments aux quatre autres licenciés seine-et-marnais ayant accédé aux phases finales de leur discipline : Carolle Zahi sur 100 m et 4 x 100 m ; Emma Oudiou sur 3 000 m Steeple ; Teddy Atine-Venel sur relais 4 x 400 m et Florian Carvalho sur les 5 000 m et 10 000 m.

« Le Département félicite les sportifs titrés et médaillés, ainsi que tous les athlètes licenciés en Seine-et-Marne qui ont participé à ces championnats. Ces sportifs contribuent au rayonnement du Département et portent au plus haut les valeurs du sport, auxquelles nous sommes particulièrement attachés », déclare Patrick Septiers, président du Conseil départemental.

Conforté par ces parcours exceptionnels, le Département entend poursuivre son soutien au sport de haut niveau et ses investissements en faveur de la pratique sportive des jeunes.