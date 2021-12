La Seine-et-Marne aime les alignements d'arbres

Le Département a décidé de préserver et de mettre en valeur ces alignements. Depuis plusieurs années, de nouveaux arbres sont plantés, les sujets malades sont remplacés, une cartographie précise des alignements est établie. La démarche a été honorée l'année dernière au niveau national par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Cette association reconnue d'utilité publique a décerné au Département de Seine-et-Marne le Prix des Allées d'Arbres.

Dans la droite ligne de ce prix, le Département a souhaité organiser une exposition. Vingt-trois photos d'alignements, du photographe Pierre L'Excellent, sont ainsi présentées jusqu'au 2 novembre dans le hall de l'Hôtel du Département.

Par ailleurs, jusqu'en septembre 2019, une fois par mois, les sites internet du Département et de la Médiathèque départementale publieront une photo d'un alignement d'arbres accompagnée du texte d'un écrivain seine-et-marnais.

L'exposition “À la découverte des allées d'arbres de Seine-et-Marne” est visible jusqu'au 2 novembre de 8h30 à 18 h dans le hall de l'Hôtel du Département, 12 rue des Saints-Pères à Melun.

Entrée libre et gratuite.

Les photos et textes sont publiés sur les sites

www.seine-et-marne.fr et http://mediatheque.seine-et-marne.fr

Pierre L'Excellent, photographe d'architecture Pierre L'Excellent est architecte de formation et photographe. A travers ses reportages, il invite le spectateur à un voyage : celui des espaces et de leurs usages. Son regard singulier transmet le caractère et les émotions des œuvres et des paysages qu'il observe.