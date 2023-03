La Seine-et-Marne accueille trois épreuves des Worldskills

Pour cette 47e édition des Worldskills, le pôle BTP Île-de-France compte 125 jeunes candidats. Chaque épreuve se déroule dans un établissement de formation de la région. Les compétiteurs concourent afin de se qualifier pour la prochaine étape nationale de leur métier. A la fin de la journée, pour chaque métier, un jury composé de professionnels délibère et élit le grand gagnant régional.

Plus grand concours des métiers du monde, les Worldskills permettent à de jeunes professionnels (âgés de 23 ou 26 ans maximum selon les métiers) de se mesurer lors d’une compétition en plusieurs étapes (qualifications régionale et nationale et finales internationales).

Les finales à Lyon

Le Département de la Seine-et-Marne accueille trois épreuves. La première, qui aura pour thème la construction béton armé, se déroulera les 10 et 11 mars au BTP CFA d’Ocquerre. Les deux autres sont prévues au lycée professionnel Benjamin Franklin de La Rochette, respectivement le 30 mars et le 1er avril (peinture et décoration) et le 31 mars et le 1er avril (solier). Au total, l’Île-de-France regroupe 16 épreuves de qualification pour 15 métiers du Bâtiment et deux métiers des Travaux publics.

Cette première étape régionale est un point de départ qui mène aux finales nationales qui se dérouleront à Lyon du 11 au 14 septembre. Le meilleur français dans sa catégorie participera aux finales mondiales qui se tiendront également à Lyon du 10 au 15 septembre 2024.