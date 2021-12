La Seine-et-Marne à vélo

Projet soutenu par l'Union européenne, l'EuroVelo n° 3 est un itinéraire cyclable européen qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, sur 5 122 km. Il traverse la Seine-et-Marne sur près de 110 km en deux parties distinctes du territoire : 30km au nord, le long des vallées de la Biberonne, de la Beuvronne et du canal de l'Ourcq; et 80 km au sud, le long de la Seine puis du canal du Loing.

Ainsi, l'Eurovélo 3 qui s'étend sur plus de 35 km le long du canal du Loing et traverse 11 communes est très emprunté lors des beaux jours.

Véritable atout touristique, cette belle voie cyclable permet aux habitants de découvrir leur patrimoine et les paysages de la vallée du Loing, et à une échelle plus large pour les Franciliens, les Français, même les Européens qui partent en excursion à bicyclette.

Mobilisé depuis longtemps dans le développement de l'usage du vélo, le Conseil départemental a d'ailleurs participé à l'aménagement de l'ensemble de cette section en maîtrise d'ouvrage propre pour un budget conséquent de 711 000 euros. Ce tronçon, ayant subi de vastes dégâts à cause des inondations de juin 2016, nécessite des travaux de réhabilitation.

Les itinéraires qui traversent la Seine-et-Marne ne cessent de s'aménager, au grand plaisir des habitants, car cette action dynamise la vie économique des territoires locaux. De fait, une récente étude a montré qu'un touriste itinérant à vélo dépense en moyenne 75 euros par jour, sans compter que la piste cyclable offre une alternative à l'automobile très pratique pour les déplacements communaux.