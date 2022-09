La Seine-et-Marne a aussi ses vendanges

A Saâcy-sur-Marne, Vincent Ernould est en pleine effervescence. Les vendanges ont commencé vendredi sur les deux hectares du vignoble familial. « C'est une belle année, on a du raisin ! Les grappes ont des grains assez homogènes, l'état sanitaire est parfait », se réjouit-il.

« Personne n'imagine qu'on fait du champagne en Île-de-France et en Seine-et-Marne. Pour beaucoup, le champagne, c'est la Marne et un petit peu l'Aisne », confie ce vigneron de 39 ans qui a repris, avec son frère et sa soeur, le flambeau du patriarche. « Par passion », précise le viticulteur, dont l'activité principale reste l'immobilier.

Entre les ceps, une dizaine de vendangeurs s'activent dans un ballet précis et rythmé. « Les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y a des vignerons en Seine-et-Marne. On leur apprend, c'est marrant ! », confirme Sandra Bansept, 28 ans, sécateur orange et seau à la main. « C'est dur, mais ça fait du bien ! Ici, je n’ai pas de téléphone, je lâche tout... Après, la nuit, on ferme les yeux et on rêve de raisin », sourit la jeune femme, qui réside à proximité. Elle participe aux vendanges depuis dix ans, stimulée par « la bonne ambiance ».

“Micro-terroir”

Sur plus de 15 000 vignerons qui composent la champagne viticole, seuls 13 exploitants sont répertoriés dans le département selon le Comité Champagne, l'organisme interprofessionnel de l'appellation. « Le tout représente 92 hectares en production, soit 0, 27% du vignoble champenois total », précise cette source.

Également établi à Saâcy-sur-Marne, Gauthier Bombart, 27 ans, se souvient de ses études viticoles. Désormais le champagne Hervé Bombart - du nom de son père, dont il assure peu à peu la relève - figure à la carte d'un restaurant étoilé des Yvelines. « Pendant longtemps, cela a été un défaut d'être en Seine-et-Marne. On nous a reproché d'être loin, d'être sur un terroir peu connu et aujourd'hui, c'est une vraie force dans le sens où on a une vraie identité », estime-t-il en présentant ses cuvées. Un champagne est « le reflet d'un terroir et la façon dont on l'a travaillé », souligne ce passionné d'oenologie, fier de pouvoir représenter un “micro-terroir" de ce côté-là de la Champagne.

De son côté, Vincent Ernould vend 90 % de sa récolte, après pressurage des grappes sur l'exploitation, à une maison de négoce à Épernay (Marne). Elle est ensuite incorporée dans différentes marques reconnues.

Lui aussi a dû batailler contre les a priori : « Comme de dire que les bons champagnes viennent de la grande Champagne, Reims, Épernay, la Côte des Blancs et pas des crus périphériques. Mais moi, je dis strictement le contraire. Il y a des champagnes à 10 km alentours qui n'ont rien à envier aux grandes maisons. »

« Chaque vigneron est unique. Il a sa propre culture et sa propre façon philosophique de faire le vin et de travailler dans ses vignes, parce qu'il ne faut pas oublier que tout part de là », rappelle Gauthier Bombart. A ce jour, 60 % du raisin récolté lui permet de produire 30 000 bouteilles. L'autre partie est vendue au négoce. A l'avenir, le jeune homme ambitionne de produire plus de bouteilles sur l'exploitation seine-et-marnaise et de continuer ainsi à valoriser les crus les plus confidentiels de cette appellation mondialement connue.