La secrétaire d'Etat à la politique de la ville à Melun

Dans l'objectif de prévenir l’exclusion et de promouvoir l’égalité face à l’accès aux loisirs, le programme Ville-Vie-Vacances (VVV) permet à des jeunes, en priorité âgés de 11 à 18 ans, d’accéder à des activités culturelles, civiques et sportives et une prise en charge éducative durant les vacances scolaires.

Contribuant à l’insertion sociale, à la prévention de la délinquance et à l’éducation à la citoyenneté, ce programme propose des activités à vocation sportive (21 %%), culturelle (32 %%) ou civique.

Cette visite a permis à la secrétaire d’Etat de rencontrer les organisateurs de ces journées sportives et les jeunes participants ainsi que les éducateurs de la ville en charge de porter les messages de fair-play dans le sport. Myriam El Khomri a également pu interroger les enfants et visité avec eux le stand "nutrition-santé".

Résultat, les jeunes melunais qui n’ont pas la chance de partir en vacances peuvent au moins faire des activités ludiques et enrichissantes, à l’instar d’un tournoi de futsal devant les yeux d’un membre du gouvernement !