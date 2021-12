La SAM Montereau renforce son ancrage local

Créée en 1973, la SAM Montereau a été rachetée en 2000 par l'Italien Riva, cinquième groupe sidérurgique en Europe. Depuis, l'entreprise monterelaise a su développer son activité industrielle en investissant massivement (installations, environnement, sécurité et ateliers). En 21 ans, elle est passée de 356 à 427 salariés.

Aujourd'hui, la SAM entend confirmer ce statut d'entreprise dynamique et novatrice. Pour cela, comme Prysmian Group précédemment, elle vient de signer une convention de partenariat à vocation sociale avec la commune de Montereau. Cette convention a, en effet, pour objectif de favoriser l'emploi, l'insertion professionnelle et la formation. « La tradition industrielle de Montereau est perpétuée par la SAM, » déclare le maire James Chéron. « De l'ouvrier à l'ingénieur, nous souhaitons l'accompagner à recruter localement. Ce nouveau partenariat se veut bénéfique à la fois pour l'entreprise, le territoire et les habitants. »

D'une durée de trois ans renouvelables, celui-ci va permettre d'anticiper les besoins en recrutement de l'entreprise et d'accompagner les demandeurs d'emploi du territoire par le biais de plusieurs actions pilotées conjointement par les deux parties. La SAM développe déjà différents projets comme la création de classes spécifiques aux métiers de l'industrie et la participation à des salons de recrutement. Chacun de ses collaborateurs est également formé, afin d'acquérir davantage de compétences techniques et d'expérience sur des postes stratégiques. À la SAM, on privilégie, en effet, l'évolution de carrière interne. Des apprentis peuvent ainsi devenir des responsables d'unité.

La SAM s'engage donc à proposer des offres d'emploi nécessaires au développement de son activité. Elle va également chercher à améliorer l'image et la professionnalisation de ses métiers et communiquera à la municipalité de Montereau les profils de postes à pourvoir Une quarantaine de nouveaux collaborateurs sont déjà recherchés. Les postes ciblés vont d'électriciens à des techniciens Qualité sécurité environnement (QSE), en passant par des mécaniciens, des agents de production, des conducteurs d'engins et des monteurs usineurs.

Enfin, outre ce rôle économique et social, la SAM Montereau est également un acteur engagé en matière environnementale. Chaque année, elle recycle ainsi 750 000 tonnes de ferraille sur les 2,1 millions de tonnes annuelles traitées par le groupe Riva en France. Ce qui en fait le premier recycleur français dans ce domaine.