La Ruche, l'école écolo de Perthes-en-Gâtinais

Depuis son ouverture, elle collectionne les distinctions : nommée au prix Equerre d'Argent 2018 de la première œuvre et vainqueur des Trophées Bois Île-de-France 2019 et du Prix national de la Construction Bois 2019. Cette architecture de “cabanes”, qui parle aux enfants, fait partie d'un projet global intégrant une chaufferie biomasse à bois. Ses points forts sont nombreux : isolation thermique, réserve d'eau de pluie pour irriguer le jardin pédagogique attenant, sol de la cour perméable pour permettre d'arroser les arbres et ventilation naturelle par l'ouverture programmée des fenêtres de toit. Ce n'est donc pas une surprise si le bilan carbone de cette école est négatif, car elle stocke plus de Co2 qu'elle n'en émet. Mais l'innovation la plus spectaculaire concerne le chauffage central alimenté par une chaudière à bois fonctionnant avec les déchets de l'industrie forestière. Le coût de cette construction s'élève à près de 2 millions d'euros.