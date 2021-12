La Ronde à vélo fait son retour

C'est au cœur de la forêt de Fontainebleau, et plus précisément dans la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, que le Département donne rendez-vous aux cyclistes seine-et-marnais pour la traditionnelle Ronde à vélo. Cet événement réunit à la fois le plaisir de la pratique sportive et le développement écoresponsable. En effet, la Réserve, reconnue par l'Unesco depuis 1998, est le théâtre de recherches scientifiques et d'actions de sensibilisation en matière de développement durable et de protection de l'environnement.

Une partie de la célèbre “Route Ronde” qui ceinture la forêt de Fontainebleau sera fermée aux véhicules motorisés et réservée aux cyclistes, pour cette journée. Le départ a été fixé au centre pédagogique forestier de la Faisanderie où les cyclistes pourront récupérer leur bracelet, découvrir l'exposition sur les milieux naturels du massif de Fontainebleau et s'échauffer avec le programme Sport-Santé de la ville de Fontainebleau. Pour savoir comment réparer son vélo, le Repair'Café propose des ateliers pédagogiques pour apprendre à le faire soi-même.

A ne pas manquer non plus, le mur d'escalade de la base de loisirs de Buthiers et ses vélos en location (entrée livre et gratuite).

Une fois prêts, petits et grands n'ont plus qu'à emprunter le parcours sécurisé, de 11 et 21 km, et faire des haltes aux nombreuses animations proposées tout au long du circuit. Il est possible de louer des vélos sur place.

Les animations

Tout au long du parcours, les cyclistes pourront s'arrêter afin de profiter des nombreuses animations. L'objectif de ces animations : sensibiliser le grand public au développement écoresponsable de manière ludique et divertissante.

Evénement gratuit, de 10 h à 17 h le 11 octobre. Les cyclistes sont invités à s'équiper de : gilet jaune, casque, éclairage,

et cadenas antivol. Le masque est obligatoire sur le village

de départ et d'arrivée.