Fontainebleau : La Ronde à vélo de retour le dimanche 13 octobre

Les cyclistes profiteront d'une portion de route qui leur sera entièrement réservée. Ils pourront pédaler en toute sécurité et découvrir de nombreuses animations tout au long du parcours.

Rendez-vous dimanche 13 octobre de 10 h à 17 h. Pendant cette journée, une partie de la fameuse Route Ronde, qui ceinture la forêt de Fontainebleau, sera exceptionnellement fermée aux véhicules motorisés et réservée aux cyclistes.

Une occasion de (re)découvrir le patrimoine naturel, historique et culturel de la forêt de Fontainebleau, sur des parcours sécurisés (11km ou 21 km). Une balade qui se veut "insolite en vélo, unique en son genre".

Plusieurs animations seront proposées : initiation au sport-santé, quizz autour de la sécurité routière, vélo atypique à essayer, découverte des peintres de Barbizon, apprentissage des éco-gestes.

En pratique

De 10 heures à 17 heures, ouvert à tous, gratuit, sans inscription. Départ et arrivée des différents parcours au centre pédagogique forestier de La Faisanderie à Fontainebleau (accès unique depuis la D409). Dernier départ conseillé à 14 h 30.

Informations sur le site www.seine-et-marne.fr

Remise des Trophées de la biosphère

Cette année, lors de l'inauguration officielle de la ronde à vélo, à 10 h, au centre pédagogique forestier de La Faisanderie à Fontainebleau, seront remis les Trophées de la biosphère. Ces trophées récompensent les acteurs (particuliers, associations, collectivités, etc.) contribuant à l'amélioration des relations homme-nature et à une meilleure conciliation entre un environnement sain et une économie locale durable.

Ils seront décernés dans plusieurs catégories : innovation, exemplarité, tourisme, jeune. Les projets et activités sélectionnés doivent avoir un impact sur le territoire de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.

Ce concours est soutenu financièrement par le Département de Seine-et-Marne. La collectivité organise cet événement avec l'association de Gestion de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.