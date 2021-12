La résidence senior de Combs-la-Ville mise sur la télémédecine

Le leader des résidences senior renforce son engagement pour le bien-être, l’autonomie et la santé de ses locataires en proposant un service de bornes de téléconsultation médicale dans plusieurs de ses établissements. C’est notamment le cas de la résidence de Combs-la-Ville dirigée par Samira Nemmiche et qui compte 58 pensionnaires. L’objectif de Domitys est double : lutter contre la désertification médicale et renforcer l’autonomie des seniors et de ceux vivant à proximité de ce type de résidences.

En effet, selon une étude de 2020, 11, 1 % des Français (7, 4 millions de personnes) vivent dans un désert médical, tandis que 10 à 15 % des pensionnaires de résidences senior n’ont pas de médecins référents. Une situation qui se traduit par un accès aux soins plus difficile.

Depuis mars et dans le cadre d’un partenariat noué avec Medadom, acteur majeur de la télémédecine en France, le groupe Domitys a donc décidé de remédier à ce manque. Son service consiste à offrir aux résidents et aux riverains un accès à un médecin en dix minutes, sept jours sur sept et sans rendez-vous, afin de répondre à des cas médicaux du quotidien (maux de tête ou de gorge, douleurs à la poitrine ou à l’oreille, infections urinaires…). Ce dispositif, qui n’a pas vocation à remplacer la consultation physique, s’inscrit dans le parcours de soins. Les bornes de téléconsultation favorisent, en effet, une prévention plus efficace, un meilleur suivi et réduisent les situations d’urgence médicale.

Pour que ces bornes interactives soient utilisées par le plus grand nombre, Domitys mise sur la simplicité et la fluidité. Elles sont ouvertes à tous, quel que soit l’âge, et le coût de la téléconsultation est pris en charge par l’assurance maladie comme pour une consultation classique.

En mars 2021, la résidence de Combs-la-Ville (récompensée du Trophée d’argent des meilleures résidences) a été la troisième à bénéficier du déploiement national de ces bornes opéré par Domitys. Au total, c’est une quinzaine d’établissements qui seront équipés cette année. A terme, le but est de proposer ce service aux 130 résidences du réseau et de répondre à une forte demande des collectivités locales.

« La crise sanitaire a plus que jamais renforcé notre responsabilité et a accéléré la tendance autour des outils de téléconsultation, souligne Frédéric Walther, directeur général délégué de Domitys. Avec nos bornes, nous apportons une nouvelle solution d’accès aux soins tout en proposant une démarche innovante en matière de service de proximité et de qualité de vie. »