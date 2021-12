La résidence Saria bientôt ouverte à Serris

Depuis plus de 20 ans, Domitys, leader des résidences services seniors, propose une solution d’habitat où l’autonomie, la sécurité et le bien-être ne font qu’un. Pour prendre soin des futurs habitants, la direction de la résidence Saria va ainsi lancer une campagne de recrutement pour trouver de nouveaux talents. Animateurs, responsable de salle, réceptionniste et conseiller commercial sont les postes recherchés. Plus de 90 % des salariés qui seront embauchés le seront en CDI.

Résidence Saria : 37, cours du Danube, Serris.