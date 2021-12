La Résidence des Lilas va voir le jour

La Résidence des Lilas, qui ouvrira à l'automne 2019, répond à un appel à projet conjoint du Conseil départemental et de l'Agence régionale de santé (ARS). Lancé en janvier 2016, il visait à créer un foyer d'accueil médicalisé pour personne avec autisme et autres troubles envahissants du développement. C'est l'Association des établissements du domaine Emmanuel qui a été choisie pour réaliser ce projet. Quelque 40 adultes seront accueillis 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Le Département précise que les personnes en « situation complexe » et sans solution sur le territoire seront prioritairement admissibles, en lien avec le réseau de santé Handaura 77 et les partenaires institutionnels, dont la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) et l'ARS.

Etabli au centre de Coulommiers, le foyer sera ouvert sur la cité. Son positionnement permettra à ses protégés d'accéder facilement aux équipements culturels et de loisirs. Coulommiers dispose également d'une bonne desserte en matière de transports et d'un centre hospitalier travaillant régulièrement avec l'Association des établissements du domaine Emmanuel.