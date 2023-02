La réserve naturelle de Montereau bientôt classée

Les sites des collines Saint-Martin et du bois Rougeaux, à Montereau-Fault-Yonne, présentent un milieu naturel remarquable doublé d'un intérêt historique avec la présence du prieuré Saint-Martin (Xe siècle). En tout, ce sont 28 hectares de réserve naturelle qui renferment plus d'une centaine d'espèces animales et végétales (champignons, lichens, orchidées, oiseaux, chauve-souris...).

Une labellisation prévue en septembre

Souhaitant préserver et valoriser cette diversité au vu de son enclavement en milieu urbain, la municipalité a soumis au comité scientifique régional un projet en vue d'obtenir le label “réserve naturelle régionale“. Des consultations et une enquête publiques vont être organisées durant ce premier trimestre et la labellisation devrait être effective en septembre prochain.