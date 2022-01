La Réserve naturelle de la Bassée a 20 ans

Avec ce 20e anniversaire, ce sont plusieurs communes du Sud, de la Seine-et-Marne qui vont être à la fête. En effet, la Réserve naturelle de la Bassée se trouve à proximité d’Everly, Gouaix, Grisy-sur-Seine, Jaulnes, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine et des Ormes-sur-Voulzie. Ce tronçon de la vallée de la Seine est implanté dans une vaste plaine inondable, qui s’étend entre la confluence Aube-Seine, en amont, et la confluence Seine-Yonne, en aval.

Pour célébrer cette double décennie, toute l’équipe de l’association de gestion de la Réserve naturelle de la Bassée (Agrenaba), dirigée par la conservatrice Nila Souprayen-Cavery, a concocté un programme de festivités inédit. Celui-ci se déroulera tout au long de cette année, avec pour fil conducteur la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Avec 634 espèces indigènes et naturalisées, la flore représente, en effet, 63,4 % de la surface de la Réserve (soit 45 % de celle d’Île-de-France). Quant aux oiseaux, 93 espèces avaient été recensées jusqu’en 2015.

Le grand moment festif de cet anniversaire est attendu pour le week-end des 10 et 11 septembre avec, pour l’occasion, la construction d’un village nature sur la commune de Mouy-sur-Seine. Le public pourra notamment participer à des animations et assister à des conférences. D’autre part et parallèlement à la traditionnelle observation de la faune et de la flore, d’autres animations sont prévues comme une sortie à vélo, une initiation au dessin naturaliste et une balade sensorielle.

L’Agrenaba profitera de cet anniversaire pour dresser un bilan de son activité. Pour l’association gestionnaire de la Réserve, ce sera ainsi l’occasion de rappeler les trois grandes missions qui lui ont été confiées. Tout d’abord, la protection de la faune et de la flore (apprendre à mieux connaître les espèces, observer leurs populations et faire respecter la règlementation). Ensuite, la gestion des milieux naturels pour qu’ils restent favorables à l’accueil de la biodiversité. Enfin, la découverte au grand public du patrimoine naturel d’exception que la Réserve abrite. Ces missions devraient s’élargir avec la mise en œuvre du projet de Maison de la nature, à Jaulnes, à l’horizon 2024.

Maison de la Réserve :

1 rue de l’église, Gouaix. Ouverture : du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-18h). Renseignements : 01 64 00 06 23 et animation.labasses@espaces-naturels.fr.