La reprise se confirme en Île-de-France

Le tourisme francilien revit en cette fin d’année avec des résultats quasi-similaires à ceux constatés avant la crise sanitaire. Mieux : au vu des prévisions pour les prochains mois et malgré un contexte économique et géopolitique international incitant à la prudence, l’année 2023 devrait marquer un retour à la normale. Explications avec les derniers chiffres publiés par le comité régional du tourisme Paris Île-de-France.

Le retour des touristes. 2022 est d’ores et déjà un bon cru avec la venue de 18,1 millions de touristes lors du premier semestre. Si on a enregistré une baisse de 5, 6 millions par rapport à 2019 (- 24 %), en revanche, le bilan est largement positif par rapport à 2021 (12,3 millions de visites). Ces 18, 1 millions de touristes se décomposent de la façon suivante : 11 millions de Français et 7,1 millions d’étranger. Une autre donnée confirme ce regain : les réservations aériennes des principaux marchés internationaux (hors Asie) sont supérieures à 2021 et à 2019.

Une dynamique hôtelière. Le troisième trimestre affiche des résultats quasi-identiques à ceux de 2019 et confirme ce retour des touristes. Entre janvier et octobre, l’activité hôtelière a ainsi enregistré plus de 55millions de nuitées touristiques, soit une augmentation de 145 % par rapport à 2021 et une baisse de seulement 7 % par rapport à 2019. Pour les trois premiers mois de 2023, l’évolution des réservations hôtelière (estimations réalisées à partir d’un échantillon de 1 233 hôtels franciliens avec des réservations arrêtées au 30 novembre), s’annonce d’ailleurs positive par rapport aux trois premiers mois de 2022 : + 87 % pour janvier, + 71 % pour février et + 111 % pour mars.

Les salons en berne. Seul bémol à cette embellie : la baisse de l’activitédes salons professionnels au cours des neuf premiers mois. On enregistre, en effet, une baisse de fréquentation de 16,7 % des exposants par rapport à 2019 et de 13,8 % par rapport à 2018. Par ailleurs, 1,3 millions de visiteurs et 15 300 entreprises ont annulé leur venue, soit une perte estimée à 815 millions d’euros.

