La rentrée rythmée aux sons du Festi'Val de Marne

Cette 28ème édition démontrera une nouvelle fois et plus encore l’effervescence musicale et la diversité de notre scène hexagonale. La chanson et les musiques plurielles auront la part belle et côtoieront des rythmes d’ici et d’ailleurs.

Au programme, des artistes confirmés tels Louis Chedid, Vincent Delerm, Grand Corps Malade, Miossec, Dick Annegarn, Renan Luce, Les Ogres de Barback mais aussi des artistes moins connus du grand public tels Vo l o, Albin de la Simone, Loïc Lantoine, Barcella, Mayra Andrade et bien d’autres que le festival souhaite mettre en lumière, tels les artistes et groupes programmés en premières parties : Dimoné,Valérian Renault, Marie Modiano, Klô Pelgag... ainsi que les « premiers pas » qui précèdent les premières parties. Les musiques du monde sont à l'affiche avec Zé Luis, El Cabrero, Takfarinas et le public jeune retrouvera Naâman, Disiz ou Ta ï ro.

Le Festi’Val de Marne a pour vocation de démocratiser l’accès aux concerts grâce à des tarifs attractifs.

Billetterie : 20 / 12 € JIMI : 10€ Refrains des Gamins : 6 €