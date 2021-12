La rentrée du Club des créateurs

Créé à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre de métiers et de l'artisanat, des plateformes Initiative France et de chefs d'entreprise, le CCJE77 a programmé ses prochaines réunions :

- A Serris -1 avenue Johannes Gutenberg- le 8 septembre et à Melun le 15 septembre, de 8h30 à 10h, sur le thème “Une rentrée sous le signe de l'optimisme” ;

- A Serris le 13 octobre et à Melun le 27 octobre, sur le thème “Trucs et astuces pour gagner du temps” ;

- A Serris le 10 novembre et à Melun le 25 novembre, sur le thème “Fin d'année : une opportunité pour communiquer”.

Ces réunions d'information et de rencontre et les deux rendez-vous mensuels proposés par le CCJE77 ont pour objectifs principaux de rompre l'isolement des créateurs, de favoriser les échanges et d'informer et professionnaliser les nouveaux dirigeants sur les enjeux de création et de développement des jeunes entreprises.