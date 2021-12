La Renaissance des entreprises de France, du 26 au 27 août

Evénement marquant de la rentrée, la REF constituera la première grande réunion des entrepreneurs de France depuis le début de la crise du Covid, souligne le syndicat patronal. Cette année, les débats seront retransmis en direct sur les réseaux sociaux et par les partenaires de la REF en radio et télévision.

Rebaptisée pour l'occasion Renaissance des Entreprises de France, cette REF dite exceptionnelle sera consacrée aux enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l'après-Covid. Il s'agira d'aborder les grandes questions autour de la souveraineté économique, de l'urgence de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité, des nouveaux modes de consommation, les évolutions du travail, etc. Toutes les mesures sanitaires usuelles sont prévues par les organisateurs (distributions de masques et de gel hydro-alcoolique, prises de température, etc.).

Le programme :

1ère demi-journée – mercredi 26 août – après-midi

14h00 – 14h30 : discours d'ouverture

Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

14h30 – 15h30 : keynote spéciale

Jean Castex, Premier ministre

15h30 – 16h30 : débat

Le siècle des pandémies ?

16h30 – 17h30 : débat

Courts circuits ou vive la conso « zéro kilomètre »

7h30 – 18h15 : keynote spéciale

Michel Barnier, chef de la Task Force pour les relations avec le Royaume-Uni

18h15 – 19h15 : débat

La nouvelle guerre des mondes

Keynote spéciale (15') : Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

2e demi-journée – jeudi 27 août – matin

9h00 – 9h45 : débat

Santé : check-up complet ! Être prêt face aux urgences.

9h45 – 10h30 : débat

Tous experts : qui croire ? Retrouver le sens et les valeurs de notre démocratie.

10h30 – 11h10 : keynote spéciale

Macky Sall, Président de la République du Sénégal

11h15 – 12h00 : keynote spéciale

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

12h00 – 13h00 : débat

Souverain et indépendant. L'indispensable souveraineté européenne.

3e demi-journée – jeudi 27 août – après-midi

14h30 – 15h30 : débat

Ok boomer ! Conflits de génération.

15h30 – 16h30 : débat

L'économie au secours de l'écologie, et vice-versa ? La crise, révélateur d'une conscience écologique.

Keynote Spéciale 10' : Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique

16h30 – 17h30 : débat

Touche pas à mon poste ! Comment faire tomber les stéréotypes.

17h30 – 18h30 : débat

Metro, boulot, dodo… ciao ? Travailler, manager, circuler, dialoguer autrement.

18h30 – 19h30 : final

Ce qu'ils et elles ont appris de la crise. Dix acteurs économiques témoignent.

19h30 – 20h00 : clôture

Les Engagements des entreprises de France pour la renaissance

infos et inscription : https://www.medef.com/fr/la-ref/la-ref-2020-2020