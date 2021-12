La Région s'engage pour un nouveau contrat rural

Faire plus et mieux. C'est l'objectif du nouveau contrat rural adopté le 17 novembre dernier par les élus régionaux. Associant la Région et les Départements, les contrats ruraux, mis en place en 1983, sont des dispositifs qui manquent clairement de souplesse pour les collectivités. Pour mieux répondre aux besoins et être plus efficace, l'exécutif régional a donc décidé de simplifier les procédures.

Le constat

Pendant la mandature précédente, les crédits consacrés aux contrats ruraux ont baissé et ils n'étaient pas à la hauteur des besoins des communes rurales. De nombreux élus se sont plaints de la complexité des démarches. Pire, une cinquantaine de dossiers ont dû être bloqués par le nouvel exécutif suite à des problèmes de procédures.

Une concertation a donc été engagée avec un objectif clair : que chaque commune rurale puisse bénéficier d'un contrat rural d'ici la fin de la mandature. Cette phase de dialogue a également mis en avant la nécessité d'alléger l'instruction des dossiers et de simplifier les procédures.

Ce qui change