La Région s'engage dans la co-construction de l'habitat de demain

Valérie Pécresse, présidente de la Région, Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du développement économique, de l'agriculture et de la ruralité, Geoffroy Didier, vice-président chargé de l'attractivité, du logement et de la rénovation urbaine, et Marie-Christine Dirringer, déléguée spéciale en charge de la “ Smart Région ”, viennent de réunir l'ensemble des partenaires de la Région, afin de constituer un consortium et de répondre à l'appel à projet des Investissements d'avenir “Territoires d'Innovation ”, dont la Région sera cheffe de file, sur le thème “ Construire au futur, habiter le futur ”.

Comme le précise la Région, « cet appel à projets doit permettre de mieux repenser l'habitat, d'innover en matière de construction et de rénovation, afin de répondre aux évolutions des modes de vie, aux attentes et aux aspirations des Franciliens, et aux besoins de l'ensemble des acteurs du territoire ».

Le consortium est constitué de plus de 90 acteurs : groupes industriels, PME, ETI et start-up, acteurs académiques et du monde de la recherche, associations et territoires. Par son intermédiaire, la Région « a souhaité associer l'ensemble de la filière, des aménageurs aux constructeurs, en passant par les concepteurs et habitants afin que chaque partenaire apporte son approche et son savoir-faire ».

Cette démarche vise aussi à favoriser la création d'emploi dans des secteurs d'avenir, à construire et livrer des projets ambitieux, et s'inscrit dans la stratégie d'accompagnement de la Région Île-de-France à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Dans un contexte plutôt contraint, lié à la rareté et au prix élevé du foncier et de l'immobilier, à la production de déchets liés au secteur du BTP, émetteur de gaz à effets de serre, le consortium devra aussi trouver les marges de progression lui permettant de mieux répondre aux enjeux environnementaux.

La Région s'est engagée à construire l'Île-de-France de 2030 pour améliorer la qualité de vie des Franciliens en leur offrant un territoire à la fois intelligent, durable et solidaire, respectueux de la diversité des territoires et assurant le lien entre eux.

Cette candidature devra être déposée au plus tard le 26 avril 2019. Elle s'inscrit dans le cadre de la « stratégie Smart Région », traduisant l'ambition régionale de devenir le premier territoire connecté et leader sur les enjeux liés à l'innovation et au numérique.