La Région offre 1 300 euros aux jeunes en insertion pour leur permis de conduire

La Région a, en effet, décidé d'étendre son aide pour permettre aux 18-25 ans de passer leur permis de conduire. Dans le cadre de leur parcours d'insertion professionnelle, tous les jeunes franciliens, qui ont signé un contrat de formation avec une auto-école après le 1er mars, ont ainsi désormais la possibilité de bénéficier d'une aide d'un montant de 1 300 euros pour financer leur examen de conduite.

Ce dispositif vient s'ajouter au Revenu pour les jeunes actifs mis en place récemment. Ce RJA va se traduire par le versement de 4 000 euros durant six mois (soit entre 500 et 670 euros mensuels) pour les jeunes âgés entre 18 et 25 ans sans emploi. Ce revenu sera conditionné à une formation gratuite dans des secteurs qui recrutent (sécurité, bâtiment, industrie, numérique, environnement, agriculture…).

Renseignements : www.mesdemarches.iledefrance.fr et www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire-pour-jeunes-en-insertion.