La Région lance son cluster bois-biosourcés

Avec la construction de 70 000 logements par an entre 2005 et 2030, et un objectif régional de 125 000 logements rénovés par an à l'horizon 2020, le marché francilien est riche de débouchés pour le bois et les matériaux biosourcés. Qu'il s'agisse de construction, de réhabilitation, ou d'aménagements intérieurs ou extérieurs, du marché de la surévélation, de l'extension ou de la construction de grande hauteur, les solutions biosourcées sont une réelle opportunité. Mais la part de marché de la construction bois en Île-de-France reste inférieure à la moyenne nationale, atteignant près de 8 % pour la maison individuelle et moins de 3 % pour les logements collectifs.

C'est pourquoi la Région et ses partenaires (l'Institut français des sciences et technologies de l'aménagement et des réseaux, l'EpaMarne, Francilbois et l'Université Paris Est), à travers la stratégie régionale pour la forêt et le bois adoptée en 2017, ont souhaité lancer le cluster bois-bisourcés, afin de « faire de l'innovation le fer de lance de la filière ».

Le Cluster « vise à rapprocher la recherche, les entreprises, et les maîtres d'ouvrage/aménageurs afin de fluidifier l'accès au marché des solutions innovantes ». Positionné au service des entreprises innovantes, il aura pour rôle de « mobiliser les compétences et les expertises utiles, de faciliter la mise en place de partenariats et d'étudier les différentes possibilités de financement ». Le premier projet du booster, City Zen Wood, sera l'occasion d'expérimenter, grâce à un “living lab“ d'espaces dédiés, les impacts intérieurs en bois sur le confort et la santé. En bout de course, le cluster vise à « mettre sur le marché des référentiels permettant aux promoteurs ou aux aménageurs d'intégrer facilement ces solutions dans leurs opérations ».