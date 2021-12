La Région Ile-de-France crée un programme alimentaire avec les agriculteurs franciliens

Pour Valérie Pécresse, "nous voyons monter la pauvreté et la précarité dans nos territoires, qui exige une réponse alimentaire urgente et solidaire". Pour renforcer les distributions alimentaires, "nous avons décidé (...) de créer un programme alimentaire régional pour venir en aide aux plus démunis. Sur la base des besoins exprimés par les associations et la banque alimentaire, la Région financera l'achat de produits agricoles auprès des agriculteurs franciliens", a-t-elle expliqué.

Cela passera notamment par l'achat "au prix du marché" de "tous les surplus et invendus de la production agricole francilienne", mais pas seulement. "On achètera aussi les denrées qui nous manqueraient." Le montant de ce plan et les volumes de production agricole concernés n'ont pas été précisés. Selon la présidente de la Région, "on se prépare à faire durer le plan jusqu'en décembre".

"On va relever ce challenge de fournir ces paniers en produits frais", a affirmé Christophe Hillairet, président de la Chambre d'agriculture de l'Île-de-France, précisant que "pour conforter ces paniers", la chambre va "demander à chaque agriculteur de donner l'équivalent d'une tonne de blé, soit environ 170 euros".​



Valérie Pécresse veut aussi "suppléer" les distributions alimentaires, en proposant "si les lycées ne sont pas rouverts fin mai, qu'un certain nombre de cantines de lycées puissent ouvrir sur la base du volontariat pour faire de la distribution de repas".



Elle a rappelé que des distributions de colis alimentaires avaient déjà eu lieu dans plusieurs lycées franciliens (Stains, Saint-Denis, etc.).

Pour "capitaliser sur le regain d'intérêt pour l'agriculture locale", la région va, par ailleurs, augmenter les aides à l'investissement des agriculteurs pour les "circuits courts de commercialisation", comme la création de "drive"

agricoles, de magasins de producteurs ou de "box" agricoles, pour un total d'un million d'euros, a expliqué la vice-présidente en charge de l'agriculture Alexandra Dublanche.