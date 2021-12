La Région IDF s'engage pour la réalisation du RER Vélo

Afin de faire du vélo un mode de déplacement à part entière de l'après-confinement, la Région souhaite la réalisation très rapide de plusieurs lignes provisoires, par des aménagements souples et légers permettant de préfigurer le réseau définitif. Ce projet d'itinéraires cyclables à haut niveau de service, imaginé par le Collectif Vélo Île-de-France, qui regroupe plus de 30 associations cyclistes franciliennes, vise à développer l'usage du vélo pour tous, grâce à des infrastructures cyclables attractives et sans coupure.

La Région souhaite que ce projet de RER Vélo conçu comme un réseau régional de voies cyclables continues, sécuritaires, confortables et efficaces soit engagé rapidement afin d'offrir une solution supplémentaire de déplacement aux franciliens. Le RER Vélo permet aussi d'envisager des déplacements à vélo sur de plus longues distances alors que le vélo à assistance électrique a connu un essor sans précédent, accompagné fortement par Île-de-France Mobilités, via le service de location de vélo électrique Véligo Location, et l'aide à l'achat de vélos électriques. La crise sanitaire actuelle oblige à repenser le système de mobilité. Selon la Région, « tous les leviers doivent être actionnés pour que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions. Le vélo est l'un des outils permettant de préserver la distanciation sociale. Il doit jouer pleinement son rôle en complément des autres modes de transport, notamment pour éviter la paralysie complète du réseau routier francilien qui serait provoquée par un report massif vers la voiture individuelle ».



Collectif Vélo IDF