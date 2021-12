La Région booste la transition numérique des artisans et des commerçants

C'est dans le cadre de la stratégie Smart Région et afin de soutenir l'artisanat et le commerce de proximité que la Région a voté dernièrement la mise en place du dispositif Chèque numérique. D'un montant pouvant aller jusqu'à 1 500 euros par commerçant ou artisan, ce chèque a pour objectif de permettre aux petits commerces de financer leur passage au numérique. Selon la Région, cette aide

« totalement inédite » (l'Ile-de-France serait la première région à prendre en compte les nouvelles modalités d'achat de prestations digitales sous forme d'abonnements), pourrait également

« inciter certains réticent » à se lancer dans la transition numérique. La Région se donne pour objectif de « réduire la fracture numérique sur le territoire »à travers trois axes : améliorer de la gestion digitale à travers l'achat de logiciels de gestion en ligne, développer le Web-to-store grâce au marketing digital, et dynamiser les ventes grâce au développement du e-commerce. Cette aide complète l'offre consulaire, notamment en matière de formation. La Région indique également que les « projets d'investissements plus ambitieux » peuvent être pris en charge par l'aide régionale TP'Up. Pour le lancement de cette « première phase », la Région prévoit un budget de 350 000 euros.