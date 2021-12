La Régie du Pays de Meaux redresse la barre

La Régie du Pays de Meaux annonce, suite à son assemblée générale annuelle tenue dernièrement, avoir présenté des comptes bénéficiaires qui comblent en partie les lourdes pertes enregistrées en 2015 et 2016. « Avec un an d'avance sur son plan de redressement mis en place au second semestre 2016, la Régie du Pays de Meaux vient de présenter ses comptes 2017 avec un résultat positif de 228 000 euros », annonce la Régie.

Les fonds associatifs sont redevenus positifs à hauteur de 112 000 euros alors qu'ils étaient de négatifs à hauteur de 119 000 euros en 2016. Il s'agit selon le trésorier Jean Carrier d'une évolution très positive, même si les efforts de la Régie « devront être maintenus encore pendant plusieurs exercices jusqu'à obtenir des fonds associatifs à hauteur de trois mois de fonctionnement environ ».

« Nous avons engagé une réforme en profondeur, tant au niveau des finances que de ressources humaines ou encore logistique, sans oublier de mettre la qualité au centre de nos préoccupations », indique Patrick Payen, président, qui ajoute que la politique de la Régie de Meaux continuera de s'inscrire au cœur des quartiers, avec le service aux habitants et la génération de liens social comme ligne de mire.

Les fonctions de la Régie

La Régie du Pays de Meaux a été créée en 2006 à l'initiative des habitants, de la ville de Meaux, de la CPAM et de Meaux-Habitat. Cette association à but non lucratif a pour principal objet l'insertion sociale et professionnelle. Elle vise aussi à améliorer le cadre de vie des habitants. La Régie du Pays de Meaux poursuit une double démarche d'entreprise et de structure d'insertion par l'activité économique. Pour cela, elle propose un parcours d'insertion socioprofessionnelle aux personnes les plus éloignées de l'emploi fondé sur une expérience en situation réelle de travail, une formation en situation de production, ainsi qu'un accompagnement individualisé, adapté à la situation de la personne.