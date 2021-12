La REF : Top départ pour trois jours de débat à l'hippodrome de Longchamp

Alors que la France est toujours plongée dans la crise sanitaire et économique, La Rencontre des Entrepreneurs de France (La REF) va se tenir à Longchamp entre le 24 et le 26 août. Pendant trois jours, entrepreneurs, hommes politiques, patrons d'entreprise et membre de la société civile vont débattre sur des sujets qui font l'actualité et sur de grandes questions de société. Cette année, la REF est placée sous le thème de la liberté. On retrouve d'ailleurs cette notion dans le titre de cette édition 2021 : « A l'air libre ! »

La REF débutera dès ce mardi 24 août avec la REF francophonie. Durant cette journée, des chefs d'état venus de pays francophones rencontreront différents chefs d'entreprises afin de discuter de l'avenir de la francophonie économique. Pour le public, la journée débutera à 14h00 avec l'introduction de cette journée, faite par Geoffroy Roux de Bézieux. Après cette prise de parole, Andry Rajoelina, Président de la République de Madagascar prendra la parole jusque 14h25.

De 14h25 à 15h10, une table ronde sera organisée entre les différents chefs de gouvernement présent.

Intervenants :

Patrick Achi, Premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire

Willy Borsus, vice-président du gouvernement Wallon

Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de la Francophonie

Débat autour de la croissance économique des villes francophone aura lieu. Il est organisé en partenariat avec l'Association Internationale des maires francophones (AIMF).

Les intervenants se demanderont comment mieux valoriser la montée en puissance des villes francophones et comment mettre en réseau les opportunités d'affaires en lien avec le développement urbain dans l'espace francophone ?

Intervenants :

Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Poly-environnement

Mohammed Amine El Hajhouj, directeur général de la société d'aménagement Zenata

Anne Hidalgo, maire de Paris, présidente de l'Association internationale des maires francophones (AIMF)

Grégoire Junod, maire de Lausanne

Robert Beugré Mambe, ministre-gouverneur d'Abidjan, secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones (AIMF)

Jacques Marrier d'Unienville, président-directeur général d'OMNICANE

Stéphane Monceaux, président de Girinzu

De 16 h 10 à 17 heures, un nouveau débat aura lieu sur la valeur ajoutée de la francophonie économique sur le secteur privé.

Intervenants :

Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM)

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

Mohamed Zeine El Abidine Cheikh Ahmed, président de l'Union des Patronats du Sahel (UPAS)

Michèle Detaille, présidente de la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL)

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Samir Majoul, président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA)

Geoffroy Roux de Bezieux, président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

A partir de 17 heures se tiendra une table ronde, côté Seine. Elle sera consacrée à l'énergie hydrogène. Des directeurs généraux d'entreprises spécialisées dans les énergies prendront tout à tour la parole afin de donner leur vision sur cette énergie de demain.

Intervenants :

Jean-Marie Ackah, président de la Société ivoirienne de production animale (Sipra), président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI)

Karim Aittalb, directeur-général délégué du groupe Advens Géocoton

Thierry Awesso, président directeur général de NIOTO, vice-président du Conseil national du patronat du Togo en charge de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie, des mines et de l'environnement

Wafaa Bouayad Agha, présidente de La Maison du lait, vice-présidente de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC)

Emmanuel De Tailly, directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun (Groupe Castel), vice-président du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM)

Rita Maria Zniber, présidente-directrice générale de Diana Holding

Dans le même temps (côté champ de courses), aura lieu une discussion à propos du numérique et de son développement dans les pays de la francophonie. Cette discussion débutera par un débat de trente minutes sur la souveraineté numérique francophone puis un second débat sur la transformation numérique des entreprises.

Intervenants :

Premier débat

Alain Ba Oumar, fondateur de Gabon Telecom (IG Telecom), président de la Confédération patronale gabonaise (CPG)

Ramon Fernandez, directeur général délégué finance, performance et développement d'Orangee

Souheil Guessoum, président-directeur général d'Alpha Computer, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen en charge du Numérique

Lydie Hakizimana,présidente directrice générale de l'institut panafricain de Mathématiques (AIMS)

Migisha Dominique, Conseiller spécial du Président de la République Démocratique du Congo en charge du numérique

Jean-Louis Schiltz, vice-président de FEDIL, ancien ministre luxembourgeois de la Communication

Second débat,

Anil Currimjee, directeur général de CJL Groupe

Reine Essobmadje Mbang, directrice générale et fondatrice de EVOLVING CONSULTING, vice-présidente du Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM), présidente de la commission Économie numérique du GICAM

David Layani, président-directeur général de OnePoint

Antoine Ngom, directeur général, fondateur de GSIE Technology, président de l'Organisation des professionnels des TIC (OPTIC), vice-président du Conseil national du patronat du Sénégal

Kais Sellami, membre du bureau exécutif national, président de la Fédération nationale des technologies, de l'information et de la communication (TIC) de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), référent tunisien pour l'Alliance numérique Franco- Tunisienne (Mouvement des entreprises de France-UTICA), président-directeur général de Discovery Group

Mohamed Waled, président-directeur général du groupe WIMEX, président de la Fédération hdes services de Mauritanie

A 18h30, se tiendra la dernière table ronde de la journée, elle sera consacrée à l'industrie et à la relance économique.

Intervenants :

Daniel Abboud, président-directeur général de TopCat S.A.L., responsable des relations internationales de l'Association des industriels libanais (ALI)

Alassane Doumbia, président du groupe SIFCA

Hichem Elloumi, président de Chakira Câble, président du groupe Coficab, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA)

Mia Lahlou-Filali, directrice générale de Pharma 5

Bernard Rüeger, directeur général du groupe Rüeger

Lionel Zinsou, président de SouthBridge, ancien Premier ministre de la République du Bénin

La journée sera conclue par Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.