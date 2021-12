La reconstruction du barrage de Meaux a démarré

C'est un chantier géant et de longue haleine qui s'est ouvert le 3 août. En partenariat avec Voies navigables de France (VNF), la mairie de Meaux a, en effet, décidé de reconstruire le barrage qui enjambe la Marne. Situé à 90 mètres en aval de l'actuel équipement, le futur édifice plus écologique.

VNF va y aménager une passe-à-poissons dans le canal de Cornillon qui favorisera la circulation et la reproduction des poissons migrateurs. Autre nouveauté, la construction d'une microcentrale hydroélectrique sur la rive gauche qui fournira l'équivalent de la consommation de 2 070 foyers (soit un peu plus de 10 millions de kWh par an).

Ces travaux (dont la première partie s'annonce bruyante) vont s'étaler sur quatre ans. Ils seront divisés en plusieurs tranches et seront suspendus chaque année de novembre à à février pour des raisons techniques. Le coût de ce chantier est estimé à 49 millions d'euros. VNF, l'État, la Région Île-de-France et des fonds européens en assureront le financement. Enfin, tous les arbres situés sur les berges du canal de Cornillon vont être abattus, mais une replantation est prévue à l'issue du chantier.