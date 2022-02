La réalité virtuelle s’invite à la résidence seniors d’Avon

Vivre de nouveaux moments d’évasion et stimuler les échanges, l’imaginaire ou la mémoire. Tels sont les objectifs de l’arrivée de la réalité virtuelle au sein de la résidence services seniors d’Avon “LesJardins d’Arcadie“. Immersive et captivante, cette technologie a été conçue pour le divertissement et le loisir des seniors. Équipés de casques, sans aucune manipulation compliquée à faire, ils peuvent partir en voyage ou vivre une expérience sportive ou culturelle : marcher sur les côtes bretonnes, s’émerveiller devant les paysages de l’île de La Réunion, découvrir la Suisse, arpenter les rues de Paris, faire un saut en parachute, une balade à moto ou partir à la pêche à la coquille Saint-Jacques à bord d’un chalutier. Un dispositif par écran permet de suivre ce que la personne voit dans le casque et de partager l’image avec les autres seniors.