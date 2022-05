La Rando des 3 châteaux le 8 mai

Organisée depuis 2006 par le Département en collaboration avec l’agence Seine-et-Marne attractivité (SMA) et le comité départemental de randonnée (Codérando 77) et avec la participation de 250 bénévoles, la Rando des 3 châteaux est de retour. Elle comprend six parcours de randonnée uniquement pédestre. Au programme : une boucle de 7 km au départ du château de Blandy-les-Tours (départ à 13h30-14h),un parcours de 14 km de Melun à Blandy-les-Tours (10h-10h30),14 km en marche nordique au départ de Saint-Méry (9h-9h30),une boucle de 21 km au départ de Bombon (8h30-9h),une boucle de 28 km au départ de La Chapelle-Gauthier (9h-9h30) et un parcours de 42 km de Fontainebleau à Blandy-les-Tours (7h-7h30).

Cet événement est l’occasion de découvrir le patrimoine historique et naturel de la Seine-et-Marne. Il sera rythmé par de nombreuses animations (fanfare, spectacles, dégustation et vente de produits du terroir, exposition, accrobranche, jeux et costumes pour enfants et slackline).

À noter que des navettes seront mises à disposition des randonneurs : une navette aller-retour entre la gare de Melun et La Chapelle-Gautier et deux navettes retour au départ de Blandy-les-Tours vers Melun ou Fontainebleau (tarifs de trois à cinq euros).

Renseignements : www.seine-et-marne.fr