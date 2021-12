La radio MNG Mangembo fête ses 20 ans

Fondée à Melun par Joseph Pululu, la Radio MNG Mangembo a émis pour la première fois sur la bande FM dans les agglomérations melunaises et de Grand Paris Sud le 8 avril 2001. Radio et web TV de proximité, d’information et de débat, ce média se veut surtout un lien social au coeur des quartiers prioritaires de la ville. Elle accompagne les jeunes à s’insérer et elle constitue un relais entre les institutions, les familles et l’école. Radio MNG Mangembo propose des programmes en lingala et en français et accueille des artistes congolais et africains.

Ses nouveaux studios seront inaugurés en présence de Franck Vernin, maire du Mée-sur-Seine et parrain de la station.

Radio MNG Mangembo : 99, 7 MHz et www.mng-radio.com.