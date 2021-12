La Protection civile lance un appel aux dons

Chacun son tour. Au service de la population, notamment âgée, durant le confinement, les bénévoles de la Protection civile (PC) de Seine-et-Marne en appellent désormais à la générosité de chacun.

Pour la première fois depuis sa création il y a 50 ans, la fédération départementale de la Protection civile (qui compte 130 bénévoles répartis sur les sites de Saint-Mammès et Bussy-Saint-Georges) organise un appel aux dons. Cette structure solidaire, présentes habituellement sur les événements culturels et sportifs du département, doit, en effet, faire face à des difficultés financières.

Les dons s'effectuent directement sur le site de la PC (www.protectioncivile77.org). Pour les particuliers, le droit à une réduction fiscale s'élève à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Quant aux entreprises, le don est défiscalisé à hauteur de 60% dans la limite de 5% du chiffre d'affaires.

Durant l'épidémie de Covid-19, les bénévoles de la Protection civile ont été au plus près des pompiers et du SAMU, tout en oeuvrant plus particulièrement auprès de plusieurs EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Seine-et-Marne. Ils ont participé à la distribution des repas et à la désinfection des locaux et du matériel, contribuant ainsi au maintien du lien social.

L'objectif de la Protection civile, financée essentiellement par les collectivités territoriales, est double : acquérir du matériel médical et obtenir des fonds qui permettront de remplacer ses deux ambulances et d'acheter de nouvelles tentes. Près de 160 000 € sont espérés d'ici la fin de l'année.